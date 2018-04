Ana Rosa Quintana: “Cristina Cifuentes padecía cleptomanía”

“Es el mayor error que he cometido en mi vida”, se ha disculpado Cristina Cifuentes cuando ha conocido la existencia de unas imágenes que están a punto de apartarla de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Este miércoles OKDIARIO publicaba en exclusiva las imágenes de la política robando en un supermercado de Vallecas en 2011. En concreto, Cifuentes introduce en su bolso dos cremas antiedad valoradas en 20 euros cada una que el agente de seguridad del comercio no tarda en descubrir. Las imágenes en cuestión ya están dando la vuelta por todo el país y a Cifuentes, según ha declarado Eduardo Inda, no le ha quedado más remedio que lamentarse con ese “es el mayor error que he cometido en mi vida”.

Sin embargo, podría haber una explicación a ese citado “error”. Aunque desde hace varios años corría el rumor de que Cristina Cifuentes podría padecer cleptomanía, ha sido la periodista Ana Rosa Quintana la que se ha atrevido a afirmarlo con rotundidad. Ha sido en la tertulia política de su programa. “Cristina Cifuentes padecía cleptomanía, pero ya está curada”, ha dicho Quintana asegurando que esa información le llegaba de una fuente muy fiable. “Si esto es así, debería contarlo”, ha añadido.

Para la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ esta es la explicación a ese incomprensible robo protagonizado por Cifuentes hace ahora siete años. Por entonces ella era la número dos de la Asamblea de Madrid y su rostro ya era conocido. Quizá por eso se guardaron esas imágenes que ahora ven la luz gracias a OKDIARIO. Imágenes a las que ella nunca habría querido tener aque enfrentarse y que creía que habían desaparecido.