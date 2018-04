Cristina Cifuentes y otras famosas que han sido pilladas robando

Cuando parecía que el escandalo ocurrido con el Master de Cristina Cifuentes era insuperable, OKDIARIO ha conseguido sacar de nuevo los colores a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es que esta mañana publicaba un vídeo donde se puede observar como Cifuentes es retenida por los vigilantes de un supermercado Eroski tras sustraer dos botes de crema.

Los hechos se produjeron el 4 de mayo de 2011 sobre las 11.30 de la mañana y la presidenta estuvo casi 45 minutos junto a los chicos de seguridad esperando a que llegara una pareja agente de la Policia Nacional. El objeto de la polémica son dos botes de crema anti-edad de marca Olay. Y el supermercado no es otro que el Eroski de Vallecas, que está situado frente a la Asamblea de Madrid, que era entonces su lugar de trabajo.

Pero Cristina Cifuentes no es la única, recordamos a otros famosos que también fueron pillados robando cuando ya tenían una “vida pública”

Britney Spears

Lo confesó ella misma. Durante su época más polémica, una vez dejó de ser chica Disney, se rapó la cabeza, abusó de la bebida y empezó a coquetear con la cleptomanía. Según ella lo hacía por diversión más que por necesidad y entre otras cosas se hizo con un mechero en una gasolinera y una peluca en una tienda de objetos sexuales.

Lindsay Lohan

Su robo fue mucho más llamativo y comentado que el de Spears. De hecho, fue condenada a 120 días de cárcel y casi 500 horas de trabajos comunitarios. Todo ocurrió en California, concretamente en Venice, donde se llevó un collar de una joyería valorado en 2.500 dólares. Según ella su intención no era robar, lo “tomó prestado”.

Winona Ryder

El de Winona Ryder es sin duda uno de los casos más sonados. Durante semanas no se hablaba de otra cosa, y es que intentó robar en una boutique de Los Ángeles en 2001 prendas y accesorios cuyo valor ascendía a casi 5.000 dólares. Pero antes de salir del establecimiento fue retenida por la seguridad y todo lo sucedido quedó grabado y expuesto para disgusto de la actriz.

Megan Fox

En su caso los hechos se remontan a su juventud, a su adolescencia mas concretamente. Todavía no era una reconocida actriz. Al parecer los hurtos pequeños se convirtieron en una constante en su vida, las chucherías eran su botín preferido. No parecía algo importante hasta que un día fue detenida por intentar robar un pintalabios, tuvo que admitir que esa era su intención y no volver a entrar en el establecimiento.

Amanda Bynes

En su caso, siempre podrá alegar que fue un descuido. En una de las tiendas Barneys, en pleno corazón de la Gran Manzana, se colocó un sombrero mientras miraba otras cosas y con él puesto salió a la calle sin pasar por caja. En cuando puso un pie fuera le llamaron la atención, devolvió el sombrero y le echaron de la tienda.

Kesha

Su caso es, quizá, el único justificado. Ella misma confesó que pasó una época muy mala económicamente hablando y que entre robar y no comer, eligió lo primero.