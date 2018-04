Cifuentes, al borde de las lágrimas, recuerda a su familia en su dimisión: “Ellos saben quién soy”

Durante los escasos 20 minutos que ha durado la comparecencia en la que Cristina Cifuentes ha anunciado su renuncia a la Presidencia de la Comunidad de Madrid esta ha permanecido al borde del llanto en varias ocasiones. Una vez explicado el embarazoso momento en el que una cámara capta cómo la política robó unas cremas antiedad en un supermercado en 2011, el momento más emotivo ha llegado a la hora de recordar a su familia. Una mención que no se esperaba y que ha mostrado a la persona por encima de la política. Cifuentes ha querido agradecer a su familia el apoyo recibido en estos tiempos convulsos que ha vivido y ha dicho que tomaba la decisión de dimitir por ellos, “para que no sigan viviendo este calvario”. “Ellos saben quién soy y me apoyan. Por ellos sigo adelante”, ha dicho la todavía presidenta.

Cifuentes ha mencionado entonces a su madre, a sus hermanos, a sus dos hijos y a su marido. A ellos les ha dedicado esas bonitas palabras aunque en ese momento se ha dejado a alguien muy especial, su padre, fallecido en 2015. Sin embargo, para él tenía reservado el final de su discurso. “Mi padre se sentiría y se siente muy orgulloso de mí y eso es lo más importante para mí”, ha concluido Cifuentes.

Hay que recordar que la política estaba muy unida a su padre, que falleció en 2015 tras una larga enfermedad. Ella siempre se lamentó de que su frenético ritmo de trabajo le impidiese cuidar de su progenitor en esos últimos años y el día de su muerte le dedicó unas bonitas palabras que mostraron a la Cristina más humana. Además, Cifuentes es la séptima de ocho hermanos, está casada con el arquitecto Francisco Javier Aguilar y tiene dos hijos, Cristina y Javier.