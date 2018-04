La respuesta de López Madrid a la incómoda pregunta sobre la Reina

La sombra del ‘compi-yogui’ es alargada. López Madrid ha vuelto a enfrentarse a los fantasmas del pasado y no solo a los políticos. El empresario ha comparecido este martes ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Una jornada que algunos han querido aprovechar para para centrar la atención en la relación del exconsejero que la Casa Real.

Ha sido el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, quien al comienzo de su turno de preguntas no ha dudado en poner el foco sobre la relación de López Madrid con la reina doña Letizia. “¿Por qué le llama la reina de España, compiyogui?”, ha dicho el político. Una cuestión ante la cual el exconsejero de OHL ha consultado al presidente de la Comisión de Investigación, Pedro Quevedo, si era necesario contestar, ya que la pregunta no se encontraba relacionada con el asunto de si comparecencia. Quevedo ha respondido entonces que López Madrid podía “no contestar a lo que considerase oportuno”. A Guijarro no le satisfecho el silencio de López Madrid, de hecho, ha insistido en que debía mantener esa línea de interrogatorio para “ver el perfil de la persona y los círculos en los que se movía”.

La especial relación de los Reyes con López Madrid salió a la luz a raíz de su presunta implicación en el escándalo de las tarjetas black. Fue entonces cuando se publicaron unos mensajes que la Reina intercambiaba con el empresario en el que le mostraba su incondicional apoyo: “Te escribí cuando salió el articulo de lo de las tarjetas en la mierda de El Mundo. Ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos queremos, nos respetamos. Lo demás merde. Un beso compi yogui. I miss you”. Ahora, por primera vez, el nombre de doña Letizia se ha pronunciado en una comisión de investigación.