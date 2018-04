Tan fuerte ha sido la polémica por el libro que le regaló Alfred a Amaia por Sant Jordi, “España de mierda”, de Albert Plá, que los triunfitos se han visto obligados a grabar un vídeo para aclarar la situación y dejar claro el motivo real de haber elegido este título en concreto.

“Estamos haciendo este vídeo para aclarar la triste polémica que surgió ayer por el regalo que le hice a Amaia por Sant Jordi, que fueron una rosa y el libro, el polémico libro de ‘España de mierda’ de Albert Plá”, ha empezado diciendo un Alfred muy serio, que le cedía a continuación la palabra a Amaia, que desvelaba que el motivo de la elección es porque es “un cantautor que nos gusta mucho a Alfred y a mí” y sobre cuyo libro ya habían hablado en la academia.

Si bien por el título no lo puede parecer, el argumento de la novela está relacionado con su profesión, tal y como ha procurado explicar el catalán con un pequeño resumen. “Va sobre las peripecias de un cantautor uruguayo que viene a España a ganarse la vida haciendo conciertos y al final el pobre no puede hacer ningún concierto en condiciones por cómo esta la cultura en España en el libro”, ha contado.

Explicado el argumento, Alfred ha querido recalcar que están “a muerte con España” y “súper volcados con Eurovisión. Trabajando cada día para quedar en las mejores de las posiciones y hacer un buen trabajo”. Eso sí, también ha querido expresar que ninguno de los dos entiende toda la polémica que se ha generado. “La verdad es que no entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona si somos libres de regalar el contenido que sea. Además, no es un libro que hable de política, no habla de independentismo, ni mal de España. Simplemente es una sátira del país y creo que estamos haciendo un buen trabajo como dúo y nada más”, ha sentenciado.

El polémico consejo de Carlos Herrera

A pesar de esta explicación, han sido muchos los que no han dudado en mostrar su enfado con el de Operación Triunfo, entre ellos el periodista Carlos Herrera, cuyas palabras no han pasado desapercibidas. En su programa matinal de este martes, el padre de Rocío Crusset ha dado un polémico consejo al cantante que no ha pasado desapercibido. “Tú tienes que calcular cuando eres quién eres y que vas a hacer lo que vas a hacer. Es mejor regalar ‘Mujercitas’ que un libro que se llama ‘España de mierda.’ Porque demuestras que te falta un hervor”, ha señalado.

Unas palabras que también apuntan a dar de qué hablar, pues el nombre del de “Herrera en Cope” se ha colado en el trendig topic mundial de Twitter.