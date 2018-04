‘Supervivientes 2018’: Un episodio sexual, una sorpresa y una dura sanción ponen patas arriba la isla

Sandra Barneda ha tenido mucho trabajo en el plató de Supervivientes 2018 este domingo y es que el ambiente en la isla está de lo mas caldeado. Para que los lectores no se pierdan, dividiremos los asuntos de actualidad en cuatro capítulos: una expulsión definitiva, un episodio sexual, una sorpresa y una penalización muy dolorosa para tres concursantes.

La expulsión y el ¿sexo? entre Sofía y Hugo

Mayte Zaldívar terminó finalmente sus días como asilvestrada y firmó su expulsión definitiva. La ex de Julián Muñoz ya está camino de España, pero antes de marcharse dejó una noticia que amenaza con zarandear (más aún) el árbol de la polémica: Sofía Suescun y su exnovio, Hugo Paz, se han acostado juntos y han vivido una noche de pasión: “La noche de la evacuación, por la madrugada, el Maestro Joao y yo escuchamos como una de las camas hacía ruido. Bastante ruido. Un ruido que nos sonaba a relaciones sexuales”, argumenta Mayte en su teoría.

Mayte Zaldívar afirma que Sofía y Hugo han pasado la noche juntos

Pero cuidado, porque la cosa no acaba ahí y Zaldívar apunta a una posible reconciliación de la navarra con Logan, con quien estuvo tonteando al principio del reality antes de enfadarse: “A última hora de la noche, íbamos todos muy cansados, estábamos durmiendo en la habitación de civilizados. Entonces, cuando pensaba todo el mundo estaba dormido, vimos una sombra que se parecía mucho a Sofía. Por no decirte que era ella. Escuchamos como cuchicheaba con Logan”, apunta.

Sin certezas absolutas de las dos afirmaciones, la información no sentó nada bien a un Alejandro Albalá que no pudo reprimirse en el plató: “Me tiene encendidísimo este tema, es una vergüenza… Mayte ha explicado una historia que no se la cree ni ella misma. Además, yo viajé a Honduras para dejar a Sofía, está sola y que haga lo que quiera”

La sorpresa y las sanciones

Polémicas aparte, Mayte Zaldívar también fue protagonista con nombre propio por ser compinche de Paca, la mujer de Francisco, ayudándola a darle una sorpresa al cantante para poder reencontrarse con su mujer en Honduras.

Como cada semana, los concursantes de Supervivientes se han tenido que enfrentar a las pruebas de recompensa. Esta vez el botín era un flan tamaño XXL y una agradable ducha con agua y jabón, pero para eso tenían que correr en grupos de tres y uno atado con un cable. Una prueba para la que Sofía Suescun, Raquel Mosquera y Melissa no han demostrado la actitud suficiente y les ha costado caro: “Sintiéndolo mucho, la organización del programa ha decidido que no habéis puesto el esfuerzo necesario en la prueba. Es por eso que en los próximos días vais a tener que vivir en un corralito y solo podréis salir para hacer vuestras necesidades”, les informaba Lara Álvarez.