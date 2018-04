La divertida reacción de la reina Isabel II cuando el príncipe Carlos la llama mamá

El 92 cumpleaños de la reina Isabel II ha dejado, sin ningún género de dudas, imágenes para el recuerdo. Para un día tan un especial, la monarca británica decidió celebrar este sábado un concierto por todo lo alto en el Royal Albert Hall de Londres en el que actuaron, entre otros, la cantante australiana Kylie Minogue, Sting o Tom Jones, y donde además estuvo acompañada de toda su familia. El príncipe Harry junto a Meghan Markle, el príncipe Guillermo y el príncipe Carlos fueron solo alguno de los familiares que no se quisieron perder este ‘fiestón’, aunque sin duda alguna hay una anécdota que destaca por encima de todas.

[¿Qué se pondrá la reina Isabel para la boda de Harry y Meghan?]

Fue después de la actuación cuando el príncipe Carlos tomó el micrófono para agradecer la asistencia a todos y además, saludar a su progenitora de un modo que no suele hacer públicamente. “Su Majestad, mamá” dijo entonces. En ese momento, Isabel II no disimuló e hizo un divertido gesto de displicencia ante la sincera expresión de su hijo mayor que, probablemente, dará mucho de qué hablar. ¡Pincha sobre la imagen superior y disfruta de todas las imágenes del cumpleaños!

Queen Elizabeth’s reaction to her son Prince Charles calling her “Mummy” during The Queen’s 92th Birthday Concert at the Royal Albert Hall. 😉#Queensbirthdayparty pic.twitter.com/JaR9sAdlUr

— Karolina (@Karolina0806) 22 de abril de 2018