Belén Rueda (53) demostró este viernes que la valentía de la que tantas veces ha hecho gala en sus papeles como actriz, también le acompaña en la vida real. Así lo prueba la información que el diario ‘La Provincia’ ha revelado este fin de semana, pues la intérprete fue vista en una concurrida avenida de Gran Canaria mientras atendía a una mujer que acaba de sufrir un accidente sobre una motocicleta.

Fue minutos después del accidente cuando Belén trató de restar importancia a un hecho que para muchos ha sido considerado como heroico. “Sólo me acerqué para atenderla, para decirle que no se moviera y vi que tenía una herida en la cabeza”, aseguró al citado digital. Aunque reveló que no tiene conocimientos de enfermería, la actriz sintió la necesidad de socorrer a la accidentada. “Lo que hice fue decirle que no se moviera, que mantuviera la calma, no hice más”, añadió.

Tanto ella como un motorista que se encontraba cerca se acercaron a la joven y afortunadamente, vieron que estaba consciente y que sus heridas no parecían revestir gravedad: tan solo una herida leve en su cabeza. Y una vez que llegaron los servicios de emergencia, Belén Rueda abandonó el lugar del incidente de manera muy discreta, pues ni siquiera las personas que la atendieron se percataron de que la madrileña era, nada más y nada menos, esta afamada actriz.