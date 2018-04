Manuel Valls, divorcio y nueva pareja en tiempo récord

El pasado miércoles 19 de abril, el ex primer ministro francés Manuel Valls anunciaba su divorcio de Anne Gravoin, la violinista con la que llevaba 8 años casado y 12 de sólida relación. Una mala noticia, como la de cualquier separación, pero nada fuera de la normal si leemos hasta aquí. Lo sorprendente es que ayer mismo, solo 24 horas después de comunicar esta decisión, Valls hablo con total naturalidad de la que ya es su nueva pareja, una diputada conservadora del partido República en Marpoliticacha.

Esto ocurrió, tal como informa EFE, en el encuentro informativo de EFEForo Líderes. Fue preguntado por su cambio político de las filas socialistas hacía las conservadoras y, sin darle mayor importancia, argumentó con total naturalidad, entre otras cosas, que “estoy viviendo con una diputada de la derecha”.

Lo que no mencionó fue su nombre, pero los medios franceses apuntan a que su nueva pareja es Olivia Gregoire, 16 años menor que él y portavoz de República en Marcha en la Asamblea Nacional francesa. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos, pues cuando habló con la revista Paris match sobre Anne Gravoin alegó que “una separación siempre es un acto doloso”.

Él se ha recuperado en tiempo record, aunque lo cierto es que todo apunta a que, aunque no lo hubiera hecho público, está decisión llevase ya un tiempo tomada, de ahí que no solo es que ya conozca a otra persona, sino que incluso convive con ella, algo a lo que normalmente no se llega en solo un par de días.