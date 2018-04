Mucho sabe Dani Martín de ‘Grandes éxitos y pequeños desastres’, frase que da título a su última gira y que se ha encargado de presentar por todo lo alto en ‘El Hormiguero’. Aunque más allá de eso, el cantante es uno de esos personajes públicos que deja titulares allá por donde pisa. Eso, unido a que Pablo Motos consigue (casi siempre) que sus invitados se sinceren, han convertido la entrevista en una especie de diván con confesionario.

Valga como ejemplo la facilidad que ha tenido Dani Martín para hablar de sus coqueteos pasados con las drogas: “No hice la comunión ni la mili. Estaba estudiando y fui pidiendo prórrogas. No la hice porque Aznar sacó la ley de profesionalizarla. Mi madre tenía el miedo que si iba a la mili caería en las drogas. No hizo falta ir a la mili. Luego ya las dejé. Ahora mi única droga es el vino”.

El polifacético cantante tiene ese punto canalla que le hace triunfar desde hace décadas y gracias al que habla sin pudor de temas espinosos como su pasado con las sustancias tóxicas: “Me encanta ponerme pedo. Pero ahora me encanta ponerme pedo cenando y en la sobremesa. Tomarme un vino muy rico… llego a disfrutar de beber mucho vino. Aquí tenemos un montón de vinos buenísimos. La ginebra la he dejado”, confiesa.

Un episodio divertido fue cuando le tocó hablar de su familia, peculiar donde las haya: “Mi madre es uno de los personajes más increíbles. El jefe de Sony dice que tiene que hacer un reality. Ella dice que ahora quiere ser actriz. Lo mismo ahora se está cagando en mi prima. La vida no se lo ha permitido, pero creo que puede ser una gran actriz”.

Hace tiempo se habló muchísimo de la admiración que el artista sentía por Amaia Romero y ayer quiso refrendarlo: “Operación Triunfo es un programa de entretenimiento, pero Amaia está por encima de ello. Amaia, si quieres cantar conmigo, estoy encantado de hacerlo.”. ¿Recogerá el guante la navarra o se pondrá celoso Alfred?



Algunos de sus fans se han mostrado algo nostálgicos de su tiempo en ‘El Canto del Loco’, pero tranquilos, porque hay buenas noticias: “Voy a volver a permitirme hacer cosas que no me permitía. Cantaré los éxitos de El Canto del Loco, mis canciones… Reuniré cosas que hace tiempo no me atrevía a hacer. Prejuicios a uno mismo que te vas quitando. Son canciones que escribí y pertenecen a mi vida”