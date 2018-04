Meghan Markle recibe fuertes críticas de su hermanastra

Queda justo un mes para que el próximo 19 de mayo Meghan Markle y el príncipe Harry protagonicen la boda del año. Conocemos todos los detalles del evento y solo queda tachar días en el calendario. Pero hay algo con lo que quizás no contaba la pareja de prometidos, por lo menos ahora, las fuertes críticas que han recibido por parte de Samantha Grant, la hermana (por parte de padre) de la exactriz, que a sus 53 años sufre esclerosis múltiple y camina en silla de ruedas.

Esta vez concentra sus iras en Harry y arremete contra el futuro matrimonio por invitar a miles de personas (con la gran ausencia de los Obama) a la boda pero no a ella ni a otros miembros de la familia. Para transmitir su queja ha utilizado su cuenta de Twitter: “Madura, Enrique. Defender la ayuda humanitaria no funciona a la vez que permites a ‘Meg’ que ignore a los Markle. Es una contradicción”. Para remarcar el distanciamiento y enfriamiento de la relación con su hermana, Samantha ha cambiado una imagen de perfil en la que salía con Meghan en la infancia por otra sin ella.

It’s time to “man up” @HRHHenryWindsor . “Shout outs” about humanitarianism, don’t work when you are allowing Meg to ignore the Markles. It is s contradiction. Someone must point out that the “Emperor is not wearing any clothes”.

— Samantha Markle (@SamanthaMGrant) 18 de abril de 2018