‘Factor X’ se ha convertido en uno de esos programas que divierten a propios, extraños y que consiguen enganchar a la audiencia hasta pasada la medianoche. Y lo hace a golpe de momentazos. Después de que las Glitch Gyals nos presentasen su surrealista tema ‘Cómeme el donut’, la entrega de este miércoles noche ha tenido otra actuación digna de ser destacada. Ha sido la de Inés Manzano, una chica de tan solo 16 años que ha conseguido emocionar a la mismísima Laura Pausini.

Ensimismada por la interpretación de la joven, que obtuvo el reconocimiento unánime de los jueces, la italiana pidió la palabra en último lugar. Con los ojos vidriosos y tras derramar alguna lágrima, empezó su intervención: “Me recuerdas a mí cuando yo tenía 16 años. Me has emocionado y hecho llorar”. La voz y las inseguridades de Inés le han hecho retrotaerse a esas primeras actuaciones de Laura Pausini en las que era un manojo de nervios y no controlaba las emociones, pero en las que dejaba muestras de tener un talento sin igual.

Da la casualidad de que Inés Manzano es sobrina del actor español Roberto Álamo, ganador de dos Premios Goya, y uno de los principales apoyos de esta joven cantante: “Se llama Inés Manzano Martínez, es mi sobrina, y canta como una Diosa. El próximo miércoles 18 de Abril a las 22:00h, en Telecinco, podréis comprobarlo. Ese día, a esa hora, estaré pegado al televisor para emocionarme con tu preciosa voz, nuestra amada Inés”, escribía en sus redes sociales justo antes de la actuación.

Tal fue el impacto que Inés dejó en Laura que una vez abandonó el plató, la artista seguía mascullando: “Fue raro verla, parecía yo. Es Increíble cómo estas personas tienen miedos e inseguridades y al final ella misma no se da cuenta de que esta resolviéndolas todas”. Un momentazo que se une al que hace unos días nos dejó junto a Toñi Moreno, aunque aquel fuera un poco más embarazoso.