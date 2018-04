La tormenta ha llegado a Supervivientes 2018 y no solo a Honduras, donde los concursantes han tenido que ser evacuados de urgencia por el fuerte temporal que azota la isla de Cayos Cochinos. Tanto es así que Lara Álvarez ha confesado no haber visto nada igual desde que trabaja en el reality. Sin embargo, los truenos y relámpagos también llegaron al plató de Telecinco.

La quinta gala ‘Tierra de nadie’ no decepcionó y dejó un nuevo episodio de la tensión entre Saray y María Jesús Ruiz, pero con atisbos de cambio. Tras su expulsión por indisciplina, la primera aprovechó la intervención en directo de la modelo para tender puentes a su maltrecha relación, llena de enfrentamientos a cara de perro.

[Las mejores imágenes de la última gala de ‘Supervivientes’]

La modelo andaluza conectaba con el plató para contar cómo estaba siendo su fugaz paso por España para comparecer en el juicio contra su ex José María Gil Silgado: “Desde que llegué no me han dejado sola en ningún momento, me dan 50 gramos de arroz, 50 gramos de lentejas y un trocito pequeño de pescado. Además, voy siempre con unos cascos que no me permiten oír nada de lo que sucede a mi alrededor”.

Y qué sorpresa, ahí estaba Saray para tenderle la mano: “Os aseguro que todo lo que ha contado de que no le dan de comer, todo es verdad porque yo estuve cuatro días y a mí me hicieron lo mismo. Pero otra cosa que quiero decir es que, aunque yo dentro del concurso sea su enemiga, fuera le deseo lo mejor en su vida. Hay una niña pequeña de por medio y le deseo lo mejor”. Un arrebato de sinceridad que fue más que aplaudido por el público y por el resto de integrantes de la gala.

La otra gran anécdota de la noche la protagonizaron (otra vez) Carmen Gahona y Oriana Marzoli. Después del episodio en el que le tiraba de los plenos en pleno directo, la mujer de Chiquetete tenía ganas de jugar y -ni corta ni perezosa- le levanto la camiseta a la ex de ‘HYMYV’, dejando al aire sus vergüenzas. Un topless que ha incendiado por completo la red.

La próxima cita de Supervivientes 2018 será este jueves, cuando la audiencia decida quién abandona la isla. Sofía Suescun, Francisco, Raquel Mosquera y María Jesús son los nominados, en una semana en la que Hugo Paz, ex de Sofía, ha aterrizado en Honduras para convertirse en concursante.