Hace unos días, Alonso Guerrero, primer marido de doña Letizia, se ponía en el punto de mira al presentar su último libro, ‘El amor de Penny Robinson’, una novela ficticia inspirada en su vida desde el momento en el que se anunció que su exmujer sería la futura Reina de España.

Como era de esperar, ningún miembro de la Familia Real o del entorno más cercano de la mujer de Felipe VI se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho una mujer que hace un tiempo estuvo muy cerca de la Reina, su tía, Henar Ortiz. La asturiana ha concedido una entrevista a Pilar Eyre para la revista LECTURAS en la que sorprende con las palabras que dedica al que fuera su sobrino político.

Henar no tiene reparos en admitir que no se ha leído el libro de Alonso, pero que su “comparecencia me pareció perfecta”. Una sentencia que se ve reforzada por el evidente aprecio que le guarda, “es un buen muchacho al que queremos mucho ¡inteligente, con un gran sentido del humor!”, reconoce a la periodista, que asegura que a ella le resulta un tanto pedante, algo con lo que no está nada de acuerdo. “No, los tímidos como él parecen prepotentes, si lo conociera le caería estupendo…”, afirma.

Si bien es más que probable que desde el divorcio no haya vuelto a tener relación con Guerrero, la tía de la Reina Letizia confiesa que le querían mucho, era uno más del clan. “Estaba muy integrado con nosotros, somos una familia sencilla, republicana, algo ingenua, ricos tan solo en cariño…”. Algo que cambió inevitablemente cuando su sobrina se dio el “sí, quiero” con el heredero al trono de España, un momento que recuerda “como un choque de trenes, la bomba atómica, ¡no sabíamos el impacto que iba a tener esa boda en la familia!”.

Más parca en palabras se muestra cuando Eyre le pregunta sobre el rifirrafe que mantuvieron doña Letizia y doña Sofía en la pasada Misa de Pascua en Palma de Mallorca, un tema sobre el que prefiere no pronunciarse, asegurando que son problemas de familia que no le incumben. Una respuesta similar a sobre qué le parecen las críticas que se han escuchado contra su sobrina en los últimos días y que prefiere obviar a favor de la “libertad de expresión”.

Por otro lado, Henar Ortiz deja claro que ella no filtró las fotografías de la primera boda de Letizia y matiza que, aunque la sentencia del Supremo indica que “dada mi ideología política, es verosímil que traficara con ellas”, ella no fue la mano ejecutora, sino otro de los invitados al enlace.