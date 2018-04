Así ha sido el dramático desahucio de la hija del Marqués de Larios: “Mi padre es un cabrón”

“Es un cabrón y voy a demostrar todo lo que me ha hecho durante 25 años”. Con esta vehemencia se expresaba Sandra Fernández de Villavicencio, hija del Marqués de Larios, mientras se llevaba a cabo el desahucio provocado por requerimiento de su padre. La joven de 30 años y su hijo Kenzo de 6 se han visto en la calle tras el que ha sido el segundo intento de las autoridades para que abandonen el chalet de La Moraleja en el que Sandra ha vivido los últimos 20 años.

“Durante 25 años me ha hecho maltrato psicológico, me ha abandonado y voy a demostrar todo lo que me ha hecho” declaraba visiblemente nerviosa Sandra, que también arremetía contra la letrada de José Carlos Fernández de Villavicencio: “La abogada de mi padre, Carmen Prada, la que llevó el divorcio, es la que esconde toda la corrupción que mi padre tiene. Porque mi padre esconde todo su patrimonio en empresas en el extranjero. Tengo pruebas”.

Acompañada por su madre y anterior esposa del Marqués de Larios, Eva Frommer, Sandra Fernández de Villavicencio no se explica cómo su padre ha decidido echarlas de su casa, uno de los pocos vínculos que les unían desde el divorcio. Aunque apunta a una clara culpable: “La razón es su mujer, que no aguanta que la hija viva en casa de su marido. Además es totalmente antisemita”.

“Son multimillonarios”

La hija de Fernández de Villavicencio ha seguido arremetiendo contra su padre en la puerta de la propiedad de lujo que fuera su hogar: “No es nada de marqués. No es un señor ni es un padre. Hay que tener un mínimo de humanidad en la vida. Que se le han pedido tres meses para que este niño acabe el colegio. Pero qué vergüenza. Y que no me deje sacar mis pertenencias. ¿Eso es un padre, un ser humano?” Además, esta decisión contrasta con el tipo de vida que, según su versión, lleva el Marqués de Larios: “Con la frialdad que tiene, que cuando tenía 6 años se fue de casa, me abandonó. No ha hecho nada por mí. Se fue con su amante, que es su actual mujer. Tiene dos hijos con ella y viven en Inglaterra, en un colegio que cuesta 5.000 euros al mes por niño, pero dice ser un trabajador. Un trabajador de sus propias empresas, con sede en Panamá, en Suiza, etc.”

Y es que Sandra Fernández de Villavicencio ha querido dejar claro que “en esa familia son multimillonarios y van de pobres”. Y ha recalcado: “este señor me ha echado a la calle diciendo que no tiene dinero”, algo que según ella no es cierto, pero que la justicia no ha corroborado antes de ejecutar el desahucio.

Si esta situación no fuera lo suficientemente bochornosa, la joven también se ha tenido que enfrentar a las acusaciones de impago de un hombre que contemplaba la escena entre los medios congregados. Este ciudadano ha asegurado que le adeuda varios miles de euros por unas reformas en el chalet. La joven y su madre, Eva Frommer, han salido al paso asegurando que esos trabajos estaban aprobados por el propio José Carlos Fernández de Villavicencio y que, por tanto, es él quien tiene que asumir esos gastos.