El lado salvaje planta cara a Sofía Suescun

Se avecina tormenta y no sólo climatológica en los ‘Cayos Cochinos’. La previsión de un fuerte temporal mantiene la isla en alerta roja y la posibilidad de evacuación empieza a sonar con fuerza y, mientras tanto, los concursantes comienzan a acusar con fuerza el mes de aislamiento y las fuertes idas y venidas que han vivido entre ellos.

Tal y como se pudo ver en el ‘Debate’ del pasado domingo, el lado salvaje ha decidido plantar cara a Sofía Suescun. Las continuas provocaciones de la ex gran hermana han terminado por sacar de quicio a sus compañeros que tras perder definitivamente la paciencia se encararon a gritos con la joven. Francisco, Isabel y Alberto Isla fueron uno a uno los supervivientes que, con minutos de difetencia, discutieron fuertemente con la hija de Maite Galdeano, toda una experta en trifulcas a la que apenas se le movía el pelo mientras todos le acusaban.

La peor parte fue para Alberto Isla. El recién convertido en yerno de Isabel Pantoja por el rito garífuna se estaba enfrentando a Sofía por sus ataques a Logan cuando la ex de Alejandro Albalá hizo un desafortunado comentario sobre su mujer: “A Alberto sólo se le ha visto en ‘Supervivientes’ saltado con el tema de Sofía y Logan y casándose con su ‘chollazo’”.

El malintencionado adjetivo causó el efecto esperado e Isla no dudó en saltar a defender a la madre de su hijo a gritos: “¡Eh! de chollazo nada, no vayas por ahí con lo del chollazo, pintamonas, que es lo que eres…” Suescun no se caracteriza por quedarse callada y no dudó en seguir por donde veía que más dolía a Alberto: “Es un chollazo casarte con la Pantojita” comentario que terminó por enfurecer al concursante que, a gritos, respondía: “¿Pantojita? Se llama Isabel. Isabel Pantoja Martín y te callas la boca, que me estas tocando los cojones ya”.

Las tensiones están llegando a su punto más álgido y Sergio Carvajal no las está llevando bien, hasta el punto de haber sufrido un ataque de ansiedad el pasado jueves tras una discusión con Alberto Isla y la reprimenda pública que le dedicó Jorge Javier Vázquez.

Dado que la propia Lara Álvarez ha confesado que la tormenta que está por llegar parece ser de un calibre hasta ahora desconocido por la organización en todos los años que llevan de programa y la unanimidad de los exconcursantes al referirse a los días de mal tiempo como los más duros de su paso por Honduras, habrá que esperar para ver en qué estado de ánimo llegan los supervivientes a la próxima gala.