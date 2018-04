Antonia Dell’Atte: “Sé que el hijo de Ana y de mi ex no se encuentra bien”

La semana pasada la revista ‘Diez Minutos’ publicaba unas fotos de Álex Lequio en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro privado especializado en tratamientos de cáncer situado en Nueva York. De momento, ni Ana Obregón ni Alessandro Lequio han hecho declaración alguna para explicar los motivos que les habían llevado a viajar a la ciudad de los rascacielos, pero quien sí ha atendido a la prensa, aunque con cautela, ha sido Antonia Dell’Atte, quien se muestra sorprendida con que esas fotos hayan visto la luz.

La italiana ha contado a la revista ‘Corazón TVE‘ lo que sabe de la situación: “Yo sé que ha pasado algo, porque se ha publicado. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex, no se encuentra bien”.

“Son cosas tan privadas que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz. No voy a contestar a nada más. De verdad que no sé nada. Te lo digo con total honestidad. Me abstengo de hacer comentarios, porque no hay derecho“, sentencia la que fuera musa de Armani.

Ante esta confesión de Antonia Dell’Atte, cabe recordar que el propio hijo de Ana Obregón y el conde Lecquio ya despejó las incógnitas en torno a su estado de salud hace unos días en unas declaraciones a ‘El Español‘ en las que aseguraba que “está todo bien, no hay de qué preocuparse“.