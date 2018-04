José María Gil Silgado ha recibido este domingo la peor de las noticias. Ha sido a través del periodista Kike Calleja cuando ha conocido que pesa sobre él una orden de detención del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, que solicita que el empresario pague más de 21.000 euros por un delito de alzamiento de bienes más una multa de más 3.000 euros, según han revelado en ‘Sociliaté’.

Después de que Gil Silgado no hiciera frente a la deuda que el Juzgado le requirió en el pasado, José María podría ser detenido en las próximas horas o incluso en el juicio que esta semana tiene con su expareja, María Jesús Ruiz, por presuntos malos tratos. “Podría ser detenido el mismo día del juicio con María Jesús Ruiz. He hablado con él y se ha mostrado muy sorprendido. Se está haciendo cargo de la hija que tiene con Maria Jesús y me ha dicho que mañana se presentará en el Juzgado”, ha dicho Kike Calleja.

A pesar de esta complicada situación, Gil Silgado ha entrado en directo al citado programa para expresar cómo se siente ante esta sentencia. “No tengo miedo”, ha confesado.