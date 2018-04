La guerra mediática entre Carlos Lozano y sus exparejas, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, ha terminado desbordando al colaborador. La presión de los últimos días sumada a los ataques de ambas en televisión así como la entrevista en la que la peruana anunció su ruptura en ‘Sábado Deluxe’ han provocado que Carlos haya decidido poner punto y final a su trabajo como defensor del pueblo en ‘Sálvame’.

[Miriam Saavedra, ex de Carlos Lozano, se rompe en ‘Sábado Deluxe’: “Me harté de humillaciones”]

Así lo reveló él mismo a través de un comunicado que envió durante la tarde del viernes a ‘Sálvame’ y que, por cierto, dejó boquiabiertos a todos sus compañeros del programa. “Os escribo porque me hicisteis la propuesta de defensor del pueblo. Tengo una familia a la que siempre he respetado y así seguirá siendo (…) Me separo por vergüenza de que una personita tengo que ver todo esto. (…) Pensad lo que queráis, comentad lo que queráis, pero con cabeza”, decía en la carta Carlos Lozano.

Sin embargo, este no es la única causa que ha provocado esta drástica decisión. La vorágine de comentarios e informaciones que sus propios compañeros habían dicho en los últimos días también están relacionados con su salida de ‘Sálvame’ y también quiso dirigirse a ellos. “Patiño, tú quieres que dé la cara en esta pelea de corral como dices. La cara ya la di en mi sección pero tú no lo viste. Deja de ver la serie CSI porque se te va la cabeza. Cómo vas a decir que todo esto era un plan para que Míriam o Mónica denunciaran mi desaparición y se beneficiaran de esto si yo estaba de fiesta y no sabía nada, por favor, más rigor, que siempre discutimos por lo mismo”, escribió dirigiéndose a la periodista María Patiño.

[Carlos Lozano vuelve a ‘Sálvame’ tras su sonada desaparición para hacer un alegato en favor de los after]

Pero, ¿cómo se encuentra Carlos Lozano en estos momentos?, ¿está satisfecho con este paso que ha decidido dar? y, sobre todo, ¿es definitivo? El director del programa, David Valdeperas, trató de arrojar luz sobre esta y otras cuestiones y explicar cuál es su situación. “Estaba preocupado, indignado con toda esta amalgama de voces que tiene a su alrededor. Sobre todo de dos mujeres que le rodean y por las cosas que se están diciendo de él. Nos abandona, dice que no puede venir a este plató“, dijo Valdeperas después de que se leyera la misiva de Lozano.