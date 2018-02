Julián Muñoz habla tras su reingreso en prisión: “Volver aquí ha sido un palo”

Las últimas semanas en la vida de Julián Muñoz han sido bastante complicadas. Después de que se hicieran públicas unas imágenes donde se podía ver al exedil disfrutando de la noche malagueña, Instituciones Penitenciarias ordenó su ingreso en el Centro de Inserción Social en Algeciras. Una medida que ha acabado con la libertad vigilada que disfrutaba el que fuera alcalde de Marbella. Un “mal uso del medio telemático” ha sido la razón por la que el Ministerio del Interior determinó la privación de su régimen en tercer grado, un hecho que ha cambiado el presente de Julián.

“No tengo ni un parte, mi comportamiento en prisión ha sido siempre ejemplar”, alega Muñoz en la puerta del centro al que debe acudir de lunes a jueves. Julián, que asume en todo momento su imprudencia, reconoce que el volver a estar privado de libertad está siendo para él “un palo”. La salud del exalcalde mejoró de forma notoria tras su salida de prisión, de donde salió con un evidente deterioro físico. Tras su reingreso, Julián reconoce que su estado ha empeorado, pero que afronta esta nueva prueba de la vida con valentía. “Soy un luchador, pero ya me cuesta. Mis hijas están preocupadas por mí, pero ellas conocen a su padre”, comenta Muñoz. El abogado del que fuera novio de Isabel Pantoja alegó en defensa de su cliente que las imágenes publicadas donde se veía bailar a Julián con una mujer habían sido producto de una “trampa”, unas declaraciones de las que su protagonista prefiere no hablar: “De eso no tengo nada que decir, ya pasó. Pregunten a mi abogado”.

[El abogado de Julián Muñoz: “No se puede legislar a golpe de noticiero rosa”]

A bordo de su coche, Julián no ha titubeado a la hora de responder sobre el supuesto nivel de vida del que ha estado disfrutando tras su salida de prisión.“La respuesta es no”, dice Muñoz ante esto, una contestación con la que ha querido zanjar algunos rumores que se ciernen sobre su persona. El que fuera el hombre más buscado del caso Malaya ha vuelto a ver privada su libertad tras disfrutar de poco más de un año fuera de Alhaurín de la Torre, un hecho que enturbia su futuro dado su supuesto mal estado de salud.