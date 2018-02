El pasado 5 de febrero falleció de forma inesperada el hermano de la actriz Kim Cattrall. Sumida en una profunda tristeza, ella misma dio la noticia a través de sus redes sociales: “Con gran tristeza, mi familia y yo anunciamos el inesperado fallecimiento de nuestro hijo y hermano, Chris Cattrall. En este momento pedimos privacidad, pero queremos agradecerles a todos en las redes sociales por sus muestras de de amor y apoyo en este momento difícil”. Desde ese momento, la británica no dejó de recibir amparo por parte de su círculo, aunque hubo un mensaje que no fue bien recibido por Kim.

“Queridísima Kim: mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos”, le escribió Sarah Jessica Parker. Un mensaje que hizo estallar a Cattrall, pues considera que la protagonista y compañera de la exitosa serie ‘Sexo en Nueva York’ ha tratado de rentabilizar esta trágica noticia para quedar bien públicamente: “No necesito tu amor o tu apoyo en este trágico momento Sarah Jessica Parker. Mi madre me ha preguntado hoy ‘¿cuándo va Sarah Jessica Parker, esa hipócrita, a dejarte en paz?’ Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora”.

Sin embargo, estas no han sido las únicas palabras de Kim. “Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”, ha comentado. Estas declaraciones tan solo avivan la llama de la mala relación que, hasta ahora, decían que ambas habían mantenido. Y es que cuando en octubre del pasado año se dijo que no tendría lugar una nueva entrega de la película que ambas habían protagonizado, todo el mundo hizo referencia al mal ambiente que existía.