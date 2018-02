Risto Mejide y Laura Escanes se convirtieron este viernes en los grandes protagonistas de la última gala de ‘Got Talent España’. El matrimonio rompió a llorar con la letra que un concursante del programa llamado Nacho Lozano había hecho con especial mimo. ¿El motivo de su llanto? El artista puso música a los votos matrimoniales que el presentador de ‘Chester’ dedicó a su mujer el día de su boda y ninguno de los dos pudo evitar emocionarse.

[Risto Mejide y Laura Escanes dan un paso más en su relación]

Sin embargo, esta no era la actuación que el cantante tenía prevista para su gran noche. Nacho se presentó como director de un coro de gospel, pero Risto terminó reconociendo su rostro: “No me lo puedo creer. Ahora te reconozco… ¿Tú eres el que cantaste mis votos para Laura Escanes?”. Ante su respuesta afirmativa, el publicista no dudó en subir al escenario para abrazar al intérprete.

El cantante terminó interpretando “Sí, quiero” y este momento se convirtió en un momento mágico tanto para Laura Escanes como para Risto. Y es que la influencer acudió justo ese día como espectadora al programa y no pudo contener las lágrimas. Tampoco lo pudo hacer Risto, siendo esta una imagen insólita del presentador en televisión.

[Laura Escanes ya tiene título y fecha de lanzamiento para su libro]

Pero, ¿qué decían la romántica letra que Risto escribió para Laura? “Quiero que manches mis gafas si te enfadas, que me castigues sin móvil (otra vez), ver cómo mi armario empequeñece y el tuyo crece al ritmo en followers. Endósame tu copa de vino cuando ya no quieres beber. Porque el amor nunca pregunta. Responde a lo que te atreviste plantear. Acaba con tus yo nunca, se carga tus yo jamás. Sí quiero, sí quiero amor” son solo algunos de los mensajes que pusieron los pelos de punta a los invitados de la que, sin duda alguna, fue una de las bodas del pasado año.